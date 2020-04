Cigaretterne bliver dyrere fra i dag - hvad synes nordjyderne om det?

AALBORG:Prisen på en pakke cigaretter stiger til 55 kr. fra i dag - er det i orden, synes du? Det spurgte vi nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook-side - og denne diskussion deler ofte vandene blandt brugerne - men 67 procent af befolkningen støtter dette tiltag, mens 12 procent er imod, viser en ny undersøgelse, som Gallup har foretaget blandt 4000 danskere. Men hvad mener nordjyderne?

Vi har taget et lille uddrag af brugernes reaktioner fra NORDJYSKEs Facebook-side her:

- Alle har så travlt med at priserne skal længere op på smøger, hvad med øl, sodavand, slik og grillmad - det er da også usundt! Godt vi ikke har så langt til Tyskland, mange kommer til at købe ind der nede, og når man nu er der, så køber man også øl og vand, nogle handler mad så penge i deres kasse og ikke i den danske kasse, tror desværre det kommer til at koste mere i skat, skriver Helle Grandt Kilde.

- Så mangler det bare at øl og spiritus får et ordentlig hak opad, mener Thorkild Frandsen.

- Jeg køber helt sikkert smugler tobak fra nu af uden skam...jeg betaler rigeligt i skat i forvejen, synes Kolja Ringsted.

- Det er helt okay! Jeg er selv ryger. Og skærer derved drastisk ned -med henblik på at stoppe helt, fortæller Stephan Jørgensen.

- Hvis det virkelig handlede om at få folk til at stoppe/nedsætte forbrug, havde man gjort klogt i samtidig at nedsætte prisen på rygestop midler. Men nej - uanset hvad der bliver sagt, så er det udelukkende for at skrabe flere penge ind. Det er så nemt at køre på "sundhedsparametret" - dén køber de fleste! Og så kan man, bag facaden, sidde og gnide sig i hænderne over de mange flere penge der kommer ind. Nedsæt priser på nicotinel, dampere osv. SÅ giver det mening, mener Mona Carlsson.

- Burde prisen ikke bare stige voldsomt på alt usundt?? Tænker det ville kunne mærkes i sundhedsvæsnet. Har selv en sød tand og kunne være fedt, hvis jeg ikke havde råd til helt så meget usundt, skriver Mikkel Kongen Friis.

- Jeg er sørme glad for, at jeg er stoppet med og ryge, når det er blevet så dyrt, synes Jette Andersen.

- Pisk eller gulerod? Jeg kan lide tanken om at prisstigningen er for at forebygge at unge bliver rygere. Meeeen det burde følges op med næsten gratis rygestop midler til rygere. Det vil vise det KUN er for sundhedens skyld stigningen foretages, skriver Dorthea Vangsgaard.

- Man skal ikke mange kilometer syd på, før de bliver billige igen. Sammen med masser af andre varer. Slet ikke hvad landet økonomisk har brug for når grænserne atter åbner op, mener Anders Hesselvang.

- Ja det er! De kan jo bare stoppe, de der ryger. Vi er en stor familie med ex-rygere, så det kan lade sig gøre, fortæller Harriet Pedersen.

- Sæt dem op til 100 kr! Alt for mange unge er begyndt at ryge, mener Anni Jensen.

- Hvornår kommer prisstigning på alkohol ?, spørger Peter Overgaard.

