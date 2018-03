Claes Bang før oscarshow: Der er et enormt momentum

Det er lige godt ni måneder siden, Claes Bang sad i det solbeskinnede Cannes og på få dage gik fra at være dansk skuespiller til international stjerne, da den svenske film "The Square", som han spiller hovedrollen i, vandt Guldpalmen.

Nu sidder han i Hollywood, og på søndag kan han sammen med resten af holdet bag filmen vinde en Oscar.

- Det er surrealistisk at være med i en film, der er nomineret til den pris. Det er svært at beskrive med ord. Vi er nomineret i kategorien ikke-engelsksprogede film, så det er altså mange, vi har været oppe mod, siger Claes Bang.

- At vi er røget igennem den si og er blevet filtreret ud som en af de bedste fem, det er jo sindssygt, siger han.

De seneste mange måneder har været hektiske for den 50-årige skuespiller.

Ud over promoveringen af "The Square", en teaterforestilling i Danmark og en ny film, der bliver optaget i Berlin, har han også været på overarbejde med at læse manuskripter.

Udlandet har nemlig for alvor fået øjnene op for ham.

- Jeg kan mærke ovre i ordrebogen for internationale forespørgsler, at denne her film virkelig har åbnet nogle døre, siger han.

- Det kræver af mig, at jeg holder tungen lige i munden og prøver at finde ud af, hvad jeg synes er spændende. Der er et enormt momentum nu, fordi filmen har klaret sig så godt og eksponeret mig på så fin vis, som den har, så det handler om at få det brugt bedst muligt, forklarer han.

Oscarshowet er i den grad et udstillingsvindue for skuespilleren, og det udnytter han gerne.

- Jeg er jo på en måde bare en vare, der skal have nogen til at opdage, at jeg er her og give dem lyst til at købe mig. Nu er vi i det allerstørste supermarked for den slags ting, for vi sidder her i Hollywood.

- Det gælder jo så om at få supermarkedet til at stille mig på den allerbedste hylde, hvor flest muligt ser varen, siger han.

I "The Square" spiller han rollen som museumskuratoren Christian, der får sat sin moral på alvorlig prøve.

Filmen har allerede vundet flere internationale priser - ved European Film Awards i december løb den med seks statuetter. Prisen for bedste mandlige hovedrolle kunne danskeren gå på scenen og hente.

Selv mener han da også, at det er hans livs rolle - uanset om det bliver til en Oscar for filmen eller ej.

- Hvis jeg var kommet ud af teaterskolen, og nogen havde spurgt mig, hvad min drøm var, så havde jeg sagt det her. Jeg har fået lov at buldre på alle cylindre i denne her film. Jeg kan blive helt rørt over, at jeg har fået lov at prøve det, siger han og fortsætter:

- Hvis der kom nogen og sagde, at jeg ikke skulle spille skuespil længere, så ville jeg nok slå mig lidt i tøjret, men samtidig så ved jeg, at jeg har prøvet at køre Rolls Roycen af skuespillerjob. Jeg har prøvet det sygeste pis, man kan prøve, siger han.

Showet bliver afholdt natten til mandag dansk tid.

/ritzau/