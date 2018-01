Claes Bang om Golden Globe-vinder: Det er en pissegod film

- Jeg synes faktisk, at stemningen er meget god.

- Altså for fanden, vi er jo her. Det er en pissegod fest, og alt er helt i orden.

Sådan siger den danske skuespiller Claes Bang fra Beverly Hills tidligt mandag morgen dansk tid, efter at det står klart, at den svenske film "The Square", som han spiller hovedrollen i, må gå tomhændet hjem fra Golden Globe.

I den satiriske film spiller Claes Bang den succesrige kunstneriske leder Christian, der står i spidsen for et moderne kunstmuseum, der har en ny udstilling på vej med navnet "The Square".

I dagene op til udstillingens premiere kommer han ud for flere groteske situationer, der får ham til at stille spørgsmål om sit eget moralske kompas.

Samtidig kastes kunstmuseet ud i en krise, som han må håndtere.

Claes Bang spiller over for den amerikanske skuespiller Elizabeth Moss, der blandet andet er kendt som Peggy fra "Mad Men".

Tidligere på året modtog "The Square" Guldpalmen i Cannes, ligesom at den vandt seks priser ved European Film Award i begyndelsen af december. Blandt andet vandt Claes Bang prisen for årets bedste mandlige hovedrolle.

Ved den 75. udgave af Golden Globe i Beverly Hills var "The Square" nomineret i kategorien bedste udenlandske film.

Selv om den ifølge flere bookmakere var favorit til at vinde, måtte den se sig slået af det tyske drama "Aus dem Nichts".

Her spiller den tyske skuespillerinde Diane Kruger hovedrollen som Katja, der søger hævn, efter at hendes mand og søn bliver dræbt i et bombeangreb.

- Den film, der vandt i aften, er en film, der lige så godt kunne have vundet i Cannes. Det er en pissegod film, siger Claes Bang med henvisning til filmfestivalen i den sydfranske by tidligere på året.

- Vi har jo været oppe imod denne her film flere gange, tilføjer han.

Selv om Golden Globe og Oscar-showet officielt ikke har noget med hinanden at gøre, opfattes Golden Globe som en strømpil for Oscar-uddelingen.

På spørgsmålet om hvorvidt der forsat er tro på en Oscar-nominering svarer Claes Bang:

- Det er virkelig svært at svare på. Jeg har lyst til at sige ja, men jeg ved det ikke.

De nominerede til årets Oscar-uddeling bliver offentliggjort 23. januar, mens selve showet løber af stablen 4. marts.

/ritzau/