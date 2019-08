Claus Hjort bakker af: Jensen kan fortsætte som V-næstformand

KØBENHAVN: Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen ser intet behov for ændringer i partiets ledelse. Det skriver han på Facebook.

I sidste uge ønskede han ellers Kristian Jensen afsat som næstformand. Claus Hjort Frederiksen mente, at næstformanden havde opført sig illoyalt over for formand Lars Løkke Rasmussen (V).

- Venstres forretningsudvalg havde onsdag aften en lang og grundig drøftelse af opgavefordelingen og ledelsesforholdene i Venstre. Det blev klart slået fast, at formanden har ansvaret for det organisatoriske og politiske.

- Næstformandens opgaver aftales med formanden. I det lys ser jeg intet behov for ændringer i Venstres ledelse. Vi kan nu se fremad og kaste os ud i opgaven som opposition, skriver Claus Hjort Frederiksen på Facebook.

Dramaet i Venstre opstod i sidste uge, efter at Kristian Jensen i et interview med Berlingske udtalte, at Venstre skulle droppe alle tanker om en mulig SV-regering i fremtiden.

SV-tanken kom Løkke med under den seneste valgkamp, og han gjorde endda SV som sin førsteprioritet.

Og Løkke har ikke udelukket SV-idéen endnu. Det blev slået fast på Venstres sommergruppemøde, hvor der var pressemøde i fredags.

Her kom det også frem, at Claus Hjort Frederiksen inden pressemødet havde krævet Kristian Jensen afsat som næstformand og gruppeformand, fordi Kristian Jensen ifølge Claus Hjort Frederiksen havde talt lodret imod Løkke.

Claus Hjort Frederiksen rasede videre efter pressemødet.

- Jeg synes, det er uholdbart, at vi har en næstformand, der underløber partiets formand med politiske udmeldinger, sagde Claus Hjort Frederiksen.

I søndags slog Claus Hjort Frederiksen sin mening fast i et opslag på Facebook. Her skrev han blandt andet, at det delte formandskab i Venstre var fortid. Den udlægning delte Kristian Jensen ikke selv.

Der har både været intern støtte og kritik af Claus Hjort Frederiksens ageren i sagen.

Kristian Jensen understregede på fredagens pressemøde - altså inden Claus Hjort Frederiksen tordnede videre mod ham - at han ikke længere vil afskrive Venstre nogle muligheder frem mod næste valg.

Og dermed lever SV-tanken fortsat i Venstre. Jensen sagde, at han fortrød, at han udtalte sig om SV i pressen, før han vendte emnet med sin folketingsgruppe.

Efter Claus Hjort Frederiksens kovending skriver Kristian Jensen på Twitter:

- Venstre har de seneste 2 dage holdt 2 gode møder i hhv. forretningsudvalg og folketingsgruppe. Det har luftet ud, skabt klarhed og opbakning til formand og næstformand i @venstredk.

