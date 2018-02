Claus Hjort kritiserer Natos mål for forsvarsudgifter

Natos mål om at bruge flere penge på forsvaret er ikke skruet godt nok sammen.

Det mener forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der onsdag og torsdag deltager i Natos forsvarsministermøde i Bruxelles.

Her skal ministrene gøre foreløbig status over, hvordan det går med at arbejde hen imod Natos mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar i 2024.

- Personligt synes jeg med min baggrund som tidligere finansminister, at et mål, der er bygget op på bnp-udviklingen, er et lidt uheldigt mål, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han siger, at man aldrig når målet, hvis der er godt gang i økonomien.

- Hvorimod hvis man som Grækenland i årevis bestræber sig på at reducere bnp, så lykkes man til sidst med at stå som den skinnende stjerne i europæisk forsvar, siger Claus Hjort Frederiksen.

Det danske forsvarsbudget udgjorde sidste år 1,17 procent af bruttonationalproduktet.

Med det nye forsvarsforlig ventes Danmark at komme op på 1,3 procent i 2023.

Og det vil blive pænt modtaget på Nato-mødet, forventer den danske forsvarsminister.

- Vi leverer på det, vi har aftalt i Wales, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han henviser dermed til det Nato-topmøde i 2014, hvor stats- og regeringscheferne skrev målet ned i en erklæring.

- Vi har stoppet tilbagegangen for et par år siden. Vi har nu løftet forsvarsbudgettet med 20 procent og er på vej, som der står i Wales-erklæringen, mod de to procent, siger han.

Claus Hjort Frederiksen siger, at Danmark også leverer på Nato-målet om at bruge 20 procent af investeringerne på materiel.

Danmark stiller også med soldater, når Nato kalder.

- Vi er der fremme, hvor det faktisk gør lidt ondt i den skarpe ende, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Det er jo ikke sådan, at vi stiller med et felthospital 200 kilometer bag ved fronten, siger han.

- Så på den måde synes jeg, at vi lever godt op til det.

Skiftende amerikanske regeringer har gennem mange år forsøgt at få de andre Nato-lande til at bære en større del af den økonomiske byrde.

Med Donald Trump som præsident har USA lagt et nyt stort pres på de andre Nato-lande for at få dem til at betale mere.

USA har blandt andet truet med "at moderere" sit engagement i Nato, med mindre de andre lande begynder at bruge mere på deres eget forsvar.

