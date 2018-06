CO2-mangel: De kolde øl fra Thy er i fare

THISTED: De kølige øl i sommervarmen kan blive en mangelvare. I hvert fald, hvis brygget skal komme fra Thy. Thisted Bryghus oplyser, at man mangler CO2 til at give øllet bobler og skum.

- Lige nu har vi CO2 til en god uges produktion, og det betyder, at vi er i gang med en benhård prioritering af, hvilke produkter vi tapper. I værste fald er vi nødt til at skyde produktionen af visse produkter, og det giver så problemer senere på året, fortæller produktionschef Theis Dahlgaard.

Årsagen til boblekrisen er, at CO2-producenterne i Europa tilsyneladende lige nu kollektivt gennemfører vedligeholdelse af deres produktionsanlæg. Det sker samtidigt med, at en fabrik i Norge er ramt af et havari, og at sommeren har ramt Europa tidligere og mere massivt end de foregående år. Det har skabt pres på efterspørgslen efter af CO2, lyder forklaringen fra Theis Dahlgaard.

- Kunderne mærker endnu ikke noget, men hvis vi ikke får delleveringer af CO2 indenfor de næste uger, risikerer vi ophobning i tapperiet. Det betyder, at de tanke, der populært sagt står i venteposition på at blive tømt, ikke kan bruges til bryg af andre øl, og dermed bider det hele sig selv i halen, slår Theis Dahlgaard fast.

CO2-manglen kan blandt andet gå ud over produktionen af juleøl - men også andre produkter.