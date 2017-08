Colibakterier spænder ben for Limfjordskrydseren

AALBORG: De mere end 300 deltagere må vente en time med at hoppe i vandet til årets Limfjordskrydseren lørdag.

Arrangører Lars Dam Møller fortæller, at colibakterier i havvandet ved målingen i morges havde et for højt indhold af colibakterier, og derfor er starten blevet udsat til 12.50.

Det betyder desværre også, at deltagerne i den lange distance på 2500 meter må se deres løb aflyst.

Første heat er derfor på mellemdistancens 1500 meter, der skydes i gang klokken 12.50.

Hvis man har lyst til at kigge med, er der mange muligheder. Starten for alle distancer for voksne svømmere vil foregå fra kanalen i Aalborg Vest, og målet vil være ved Nørresundby Lystbådehavn.