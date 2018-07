Colombianer åbner årets Tour med spurtsejr

CYKELSPORT: Fernando Gaviria fra Colombia og Quick Step-mandskabet gjorde en flot entre i verdens mest prestigefyldte cykelløb, Tour de France.

Han vandt sin første etape i sin første Tour-start efter en flot kørt spurt, hvor ingen kunne true ham på målstregen.

Hverken Peter Sagan eller Marcel Kittel kunne nå op på siden af den hurtige sydamerikaner, der bliver den første rytter siden Fabian Cancellara i 2004, der vinder en etape i sin Tour-debut.

Danske Jakob Fuglsang blandede sig også i spurten og sluttede på niendepladsen.

Det franske etapeløb begyndte årets udgave ved Atlanterhavskysten, hvor det var ventet, at vinden kunne gribe forstyrrende ind i løbet.

Det var nu ikke tilfældet. Etapen blev afviklet efter den klassiske skabelon, hvor en flok lykkeriddere prøver at skabe afgørende hul tidligt på etapen.

Lørdag var det tre franske ryttere, der med det samme satte et koordineret angreb ind, da løbet blev givet frit.

De nåede på et tidspunkt op på at have fire minutters forspring, inden feltet begyndte at optage forfølgelsen for alvor.

De tre udbrydere nåede dog først til dagens bakkespurt, som Kevin Ledanois fra Fortuneo-holdet vandt. Dermed skal han køre i den prikkede trøje søndag.

Samme Ledanois måtte slippe førergruppen med 20 kilometer igen, og kort efter måtte også Jérôme Cousin fra Direct Energie og Yoann Offredo indse, at løbet var kørt.

Så var det op til sprinterholdene at sætte scenen for finalen, men for franske FDJ gik det ikke som planlagt.

Sprinteren Arnaud Demare styrtede med godt 10 kilometer igen af etapen, og så var han sat ud af spillet om etapesejren.

Til gengæld flaskede alt sig for Brian Holms Quick Step-mandskab, som altså allerede har den første etapesejr i bogen i år.

For klassementfavoritterne skulle dagens etape bare overstås uden problemer, men det lykkedes ikke for alle.

Storfavoritten Chris Froome måtte således en tur af cyklen i forbindelse med Arnaud Démare styrt, og colombianeren Nairo Quintana punkterede tre kilometer før mål.

Froome mistede af samme grund 51 sekunder i klassementet i forhold til Jakob Fuglsang og de øvrige favoritter i den forreste gruppe.

Og ligeledes uheldige Quintana har nu 1 minut og 11 sekunders afstand til nogle af de ryttere, han forventes at skulle slås med om den samlede sejr.

