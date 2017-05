Colombianer sprinter sig til tredje Giro-sejr

REGGIO EMILIA: Torsdag bød på en transportetape i cykelløbet Giro d’Italia, hvor store dele af ruten var flad.

Derfor var der lagt op til en duel mellem de hurtigste folk i feltet, og det nød colombianske Fernando Gaviria (Quick-Step) godt af.

Gaviria var uimodståelig i sit tråd mod målstregen, og han vandt sin tredje etapesejr i dette års udgave af Giroen.

Jakub Mareczko (Wilier Triestina) og Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) kom ind på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Fernando Gaviria sejrede også på 3. etape, ligesom han tog sejren på 5. etape.

12. etape var lang og bød på 229 kilometer mellem Forli og Reggio Emilia.

Rytterne skulle over et par stigninger, men den sidste tredjedel af etapen var flad, og på den måde var det en slags transport mod bjergene, hvor de store slag venter senere i løbet.

Tre ryttere sad længe alene i et udbrud, og en overgang havde Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Marco Marcato (UAE Abu Dhabi) og Sergey Firsanov (Gasprom-RusVelo) et forspring på seks minutter.

20 kilometer før mål var det dog smuldret gevaldigt og forudsigeligt, da feltet jagtede for at køre sprintere i stilling.

Lars Bak (Lotto Soudal) sled i front for at køre André Greipel i position, men et eller andet gik galt, da Greipel mod slutningen skulle køres i stilling, og han blev aldrig en trussel for Gaviria.

I den samlede stilling bevarede Tom Dumoulin (Sunweb) den lyserøde førertrøje.

Nairo Quintana (Movistar) og Bauke Mollema (Trek-Segafredo) følger efter på anden- og tredjepladsen samlet.

Quintana har to minutter og 23 sekunder op til Tom Dumoulin, og 15 sekunder efter ligger Mollema.

13. etape fredag er en kort omgang på 167 kilometer fra Reggio Emilia til Tortona, og det bliver endnu en dag for sprinterne, inden bjergene venter lørdag.

/ritzau/