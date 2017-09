Colombiansk bjergrytter vandt hård Vuelta-etape

CYKELSPORT: 23-årige Miguel Ángel López (Astana) er ved at køre sig ind som en cykelstjerne for fremtiden.

Søndag vandt den colombianske klatrer 15. etape i Vuelta a España, og med sin anden etapesejr i dette års udgave af det spanske løb, så beviste han, at han allerede i denne udgave er en mand, der skal holdes øje med.

Alberto Contador (Trek), der er i gang med sit sidste professionelle cykelløb, forsøgte at skabe ravage, men den rutinerede spanier måtte erkende, at kræfterne ikke rakte til sidst.

15. etape var en kort en af slagsen på 129 kilometer fra Alcalá la Real til Alto Hoya de la Mora i Andalusien, men det skulle man ikke lade sig snyde af.

Rytterne sluttede nemlig med en cirka 19 kilometer lang stigning op ad bjerget Sierra Nevada i over 2500 meters højde.

Der var tale om en iltsluger af format, hvor ryttere pludselig kan punktere for måske at komme tilbage.

Foran lå Adam Yates (Orica-Scott), Romain Bardet (AG2R) og Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), inden Alberto Contador (Trek) og Miguel Ángel López satte et angreb ind på feltet.

Der blev dannet en gruppe på tre mand sammen med Bardet, mens Yates lå alene fremme med lidt over et minut til de tre.

Feltet med Chris Froome var to minutter efter med 18 kilometer igen.

Contador-gruppen fangede Kruijswijk, og de fire ryttere havde lidt over et minut til Yates.

Feltet, der var en mindre gruppe, med Froome skruede op for tempoet og hentede ind, og med syv kilometer igen havde Yates et minut til Contador og et minut og 44 sekunder til Froome.

López satte et voldsomt angreb ind i jagten på Yates helt fremme, og Contador kunne slet ikke svare igen.

López strøg op til Yates, som forsøgte at holde sig til, men kort efter gik helt i stå på den hårde stigning.

Contador og Bardet blev opslugt af Froome-gruppen bagude, og Froome var i kontrol med rytmisk kørsel.

Ilnur Zakarin (Katusha), der lå nummer fire samlet, angreb kort før den sidste kilometer, og russeren kom ind på andenpladsen 36 sekunder efter Lopez.

Chris Froome blev nummer fem på etapen og er stadig i den røde førertrøje.

