Colombias nye præsident kræver retfærdighed til Farc-ofre

Konservative Ivan Duque, der tirsdag blev taget i ed som Colombias nye præsident, har fortsat tænkt sig at ændre fredsaftalen med den tidligere oprørsbevægelse Farc.

Det fortalte han i en tale i forbindelse med indsættelsen:

- Øjeblikket er kommet, hvor vi må stå sammen for at bekæmpe illegale grupper.

- Vi vil foretage ændringer (i aftalen red.), der sikrer sandhed, retfærdighed og erstatning til ofrene - og at fortiden ikke gentager sig, sagde præsidenten.

Farc begyndte som en venstreorienteret guerillabevægelse, der satte gang i et væbnet oprør, da gruppen i 1964 stillede krav om jordreformer og social retfærdighed.

I årtier var der konflikt i Colombia med over 260.000 døde og andre 83.000 savnede som konsekvens. Yderligere blev 7,4 millioner mennesker tvunget til at forlade deres hjem.

I 2016 indgik Colombias regering en fredsaftale med Farc. Under denne aftale lovede Farc at lægge våbnene, indrømme forbrydelser begået under konflikten og betale erstatning til ofre.

Som led i aftalen blev Farc omdannet til et politisk parti og garanteret ti sæder i landets nationalforsamling.

Men den nyvalgte præsident mener ikke, at de tidligere Farc-medlemmer bør kunne gå "straffri".

I juni vandt 41-årige Ivan Duque præsidentvalget med knap 54 procent af stemmerne, mens hans modstander, Gustavo Petro fra venstrefløjen, fik 42 procent.

Han blev dermed den yngste præsident i Colombia i mere end et århundrede.

/ritzau/