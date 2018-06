Come on Barbie - let’s go party...

FREDERIKSHAVN: For 21 år siden spillede Aqua i Frederikshavn, lige da gruppen stod på affyringsrampen til det internationale gennembrud, der med rekordfart gjorde dem til Danmarks mest sælgende popgruppe.

Det var på havnen i forbindelse med "Rundt om havnen", en foreningsfestival, der var tænkt som en årlig tilbagevendende begivenhed a la Hjallerup Marked. "Rundt om havnen" døde efter få år, men Aqua fik stjernestatus og toppede hitlisterne over det meste af verden.

I august 1997 strøg monsterhittet "Barbie Girl" ind som nr. 7 på Billboard’s singlehitliste i USA, og herfra så de sig ikke tilbage.

Læserne af det amerikanske magasin Rolling Stone kårede i 2011 "Barbie Girl" som "90’ernes dårligste sang", men det er en anden historie.

I 2001 gik Aqua i opløsning, men nu er gruppen samlet igen, og lørdag aften lukkede og slukkede de Rock i Frederikshavn med et veloplagt sceneshow, der fik hele gårdspladsen på Knivholt til at gynge og publikum til at skråle med på "Barbie Girl", "Around The World", "My Oh My", "Cartoon Heroes" og de øvrige hits fra det danske tegneserieband.

29-årige Ninna fik sig en ekstra oplevelse, da hun blev hevet op på scenen. Her synger hun duet med René Dif.

Nærkontakt med publikum

Claus Noreen, der var med fra starten, er ikke med i det gendannede Aqua, men Lene Nystrøm, Søren Rasted og René Dif leverer varen med backing fra to guitarister, en trommeslager og to korpiger.

- Vi elsker jeg. Jeg har bare lyst til at bliv’ her, charmerede norske Lene Nystrøm - og kærligheden var gensidig fra publikum, der tog med på en nostalgisk rejse tilbage til sidst i 90’erne, hvor Aqua var størst.

Midtvejs i koncerten kravlede den lille nordmand ned fra scenen, gik helt ud til hegnet og krammede de forreste tilskuere - og 29-årige Ninna fik sig en ekstra oplevelse, da hun blev hevet op på scenen og sang og dansede med på "Back to the 80’s".

Aqua er genopstået og leverer et højoktant sceneshow med nærkontant med publikum. Ikke mindst takket være ihærdige René Dif.

Gårdspladsen gyngede

René Dif, Aqua’s mandlige frontman, arbejdede solidt for sin hyre og fik gang på gang hele gårdspladsen til at hoppe.

Søren Rasted bankede løs i sit keyboard, der er bygget ind i Aqua’s lyserøde bil, som er en fast del af tegneserie- og legetøjsuniverset.

Tidligere på dagen have Aqua spillet i Middelfart, men der var absolut ingen tegn på metaltræthed. Aqua leverede et veloplagt show og satte et effektfuldt punktum for Rock i Frederikshavn 2018.

Lene Nystrøm kravlede på et tidspunkt ned fra scenen og krammede og kyssede de forreste tilhørere.