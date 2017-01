160 gange har asylansøgere forsøgt at gå til Sverige

- Jeg vil bestemt ikke udelukke flere butikker, hvis de passer ind i vores koncept. De skal dog have en vis størrelse, hvis de skal kunne have det sortiment, vi har. Men det kunne være fint, hvis det blev en succes - og det ender som en landsdækkende kæde, siger Jacob Riisgaard, der er marketingdirektør i Coolshop, til Finans.

I første omgang er det Jylland og Fyn, nærmere bestemt Aalborg, Frederikshavn, Horsens, Silkeborg og Svendborg, der får glæde af den nye kæde, men på længere sigt er det ambitionen at skabe en landsdækkende kæde, lyder det fra grundlæggerne.

Det sker, når Danmarks største webshop Coolshop med base i Nørresundby slår pjalterne sammen med de fem største Legekæden-butikker, der før nytår trådte ud af samarbejdet med Legekæden. Den nye kæde kommer til at bære navnet Kids Coolshop.

AALBORG: BR, Toys ’R’ Us og Legekæden kan se frem til skærpet konkurrence på legetøjsmarkedet, når Danmark om to uger får en ny legetøjsbutikskæde på markedet. Det skriver Finans.

