HJØRRING: Stifteren af spilhandelsfirmaet Coolshop, Jacob Risgaard, har netop kastet millioner efter en robot, der opkridter sportsbaner.

Hjørring-virksomheden Intelligent Marking ApS, der er stiftet af handelsskole-kammeraterne Andreas Ydesen og Anders Sørensen, har lige nu 25 gps-styrede robotter kørende rundt på de danske græsbaner. 300 solgte maskiner og en omsætning på 50 millioner kroner lyder målet i 2017. Især USA skal drive salget. Intelligent Marking håber at kunne trække på Jacob Risgaards erfaring med eksport.

- Vi vægter kompetencer højere end kapital. Lige nu er det ikke et problem at finansiere driften, siger Anders Sørensen.

Jacob Risgaard vil gerne have del i virksomhedens milliardpotentiale. Derfor har sæbynitten købt en andel på "mellem 10 og 25 procent" af opkridter-virksomheden for et ukendt millionbeløb. Det præcise tal ønsker parterne ikke at oplyse.

Foruden produktet, der lige nu er det eneste af sin slags, lægger Jacob Risgaard vægt på stifternes engagement og arbejdsmoral.

- Det er altid i personerne og mindre i produktet, man investerer. De to stiftere er meget vilde og arbejder dag og nat syv dage om ugen, siger Jacob Risgaard.

Foruden de to stiftere og Jacob Risgaard indgår to andre i ejerkredsen. Det drejer sig om Henrik Jørgensen. Han er tidligere koncerndirektør i FDB, der blev til Coop, og nuværende byrådsmedlem i Hjørring. Derudover indgår den hjørringensiske erhvervsmand Lasse Gram Pedersen i ejerkredsen.

Erhvervsmanden ejede før 25 procent, men den andel har Jacob Risgaard altså nu købt noget af. Om Jacob Risgaard ender med at købe alle 25 procent, vil det næste års tid vise, meddeler Coolshop-medejeren.