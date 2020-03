Corona berører Rødspætte Cup: Indmarch aflyst

FREDERIKSHAVN:Rødspætte Cup følger Regeringen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til corona-smitte.

Det indebærer blandt andet, at man har aflyst den fællesindmarch, der ellers skulle markere starten på turneringen, fordi det ville betyde, at over 1000 mennesker skulle være samlet i én hal. Udover det har de også aflyst et event lørdag aften, hvor spillere fra de forskellige lande skulle dyste mod hinanden i form af landshold. Også her ville der have været over 1000 personer til stede.

Turneringsansvarlig ved Rødspætte Cup, Kim Sørensen, fortæller, at man også vil tage anbefalingerne om kollektiv transport til sig. Det betyder, at de har bestilt ekstra busser, så der vil være færre spillere samlet i busserne på én gang.

Man har derudover indkøbt ekstra håndsprit, og besluttet, at man vil bruge separate indgange til hallerne i Arena Nord, frem for at anvende den fælles indgang.

Kim Sørensen meddeler yderligere, at man til enhver tid vil følge myndighedernes anvisninger. Også hvis det betyder, at turneringen må blive aflyst. Onsdag 18. marts holder bestyrelsen i Rødspætte Cup møde, for yderligere at evaluere, hvordan de fremover skal agere.