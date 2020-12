Corona giver SAS største underskud i selskabets historie

KØBENHAVN:Coronakrisen har lammet flytrafikken og parkeret verdens fly på jorden. Det er ikke gået SAS forbi, som må registrere et historisk stort tab.

I regnskabsåret fra november 2019 til oktober 2020 har SAS tabt 9,3 milliarder svenske kroner. Det viser selskabets regnskab torsdag.

Det svarer til et tab på 6,8 milliarder danske kroner og står i kontrast til sidste år. Her havde SAS et overskud svarende til 0,4 milliarder danske kroner.

Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, hvor han følger SAS tæt, havde lave forventninger til regnskabet. SAS har dog alligevel klaret sig dårligere, end han havde regnet med.

- Det er med afstand det værste år, SAS nogensinde har oplevet. Der er fly i luften, men der er ikke ret mange passagerer, der vil flyve i dem. Det er en kæmpe udfordring, og derfor de taber så mange penge, siger han.

I regnskabsåret har SAS fået mere end halveret sin omsætning. Salget løb op i 20,5 milliarder svenske kroner - eller 14,8 milliarder danske kroner.

I regnskabsåret før var omsætningen på 46,1 milliarder svenske kroner. Det svarer til 33,4 milliarder danske kroner.

Det kommende år ser også ud til at blive hårdt for SAS. Først i 2022 ventes der mere normale tilstande i luftfartsbranchen. Ydermere ventes der at gå et par år, før efterspørgslen er tilbage på det niveau, der var inden corona.

Aktieanalysechef Jacob Pedersen vurderer, at SAS har penge i kassen til det næste halvandet år.

- På den korte bane tror jeg ikke, vi skal være bekymrede for, at SAS løber tør for penge. Konkurs tror jeg heller ikke er et tema.

- Den danske og svenske stat har i denne her omgang bakket op. Bliver der behov for yderligere, er jeg sikker på, de står klar til at redde SAS, siger han.

Der kan derimod godt blive behov for at skære yderligere i medarbejderstaben, vurderer Jacob Pedersen.

Som flere andre flyselskaber har SAS fået statslig hjælp for at klare krisen. Den danske og svenske stat har spyttet i kassen i en redningsplan med en samlet værdi af 8,6 milliarder kroner.

/ritzau/