Corona konstateret hos mink i nordjysk besætning

KØBENHAVN:Der er for første gang herhjemme konstateret corona hos mink i en nordjysk besætning, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Besætningen vil nu blive aflivet ud fra et forsigtighedsprincip, oplyser myndigheden.

Prøver fra 34 mink fra den nordjyske besætning er blevet analyseret og har vist, at dyrene havde coronavirus i sig.

Analysen blev foretaget, efter at en person tilknyttet minkfarmen tidligere havde fået konstateret Covid-19.

- At vi nu for første gang har konstateret coronavirus på en minkfarm i Danmark gør selvfølgelig indtryk, skriver Fødevareminister Mogens Jensen (S) i en kommentar.

- Da det er første gang, at vi står i denne situation, har regeringen ud fra et forsigtighedsprincip besluttet, at den smittede minkbesætning skal aflives, for at minimere risikoen for smittespredning i den igangværende afklaringsfase.

Ifølge Nikolas Kühn Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen, er det for tidligt at sige noget om, hvordan minkbesætningen er blevet smittet med coronavirus.

Fødevareminister Mogens Jensen skriver, at der er startet et arbejde for at finde smittekilden.

- Fødevarestyrelsen er i tæt dialog med både Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed for at skabe overblik over situationen og den videre håndtering.

- Blandt andet udfører Statens Serum Institut i øjeblikket avancerede analyser for at komme tættere på bestemmelse af smittekilden, skriver han.

Der skal nu laves en teststrategi for at afklare, om andre minkbesætninger i området er smittet.

Men Nikolas Kühn Hove kan endnu ikke sige præcist, hvad teststrategien går ud på.

Derudover skal der laves retningslinjer for, hvordan en lignende situation skal håndteres.

- Da der i weekenden opstod mistanke om smitte blandt minkene, lagde vi i Fødevarestyrelsen omgående restriktioner ned over minkfarmen, siger Nikolas Kühn Hove.

- Dermed har ingen dyr, og kun få medarbejdere, kunnet komme ind og ud af besætningen.

Alle, der har kontakt til mink, skal følge Fødevarestyrelsens almindelige hygiejneregler for besætningsbesøg i minkfarme. Det vil sige, at man skal vaske hænder og skifte tøj både før og efter besøg i besætningen.

Har man symptomer på Covid-19, skal man ikke gå ind blandt dyrene, lyder rådet fra Fødevarestyrelsen.

Mink, der får coronavirus, risikerer at få alvorlige vejrtrækningsproblemer og dø.

Hvis der opstår mistanke om coronavirus i en besætning, skal minkejeren ifølge Fødevarestyrelsen kontakte sin dyrlæge.

I Holland er der konstateret coronavirus på en række minkfarme. Den hollandske regering har besluttet, at alle smittede besætninger skal aflives.

/ritzau/