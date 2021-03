Corona koster rejseselskab dyrt - salg halveret i Danmark

KØBENHAVN:Rejseselskabet TUI Danmark er blevet sendt ud i stiv modvind af udbruddet af coronavirus, som har holdt verdens fly på jorden.

Omsætningen er knapt halveret til 522 millioner kroner i perioden fra oktober 2019 til og med september 2020.

Det viser regnskabet fra det skæve regnskabsår, som er offentliggjort tirsdag aften.

Facit for perioden var et underskud før skat på 7,4 millioner kroner. Det blev mindsket af de hjælpepakker, der er indført under corona.

TUI Danmark har blandt andet fået lønkompensation og tilskud til dækning af faste omkostninger for i alt til 34,5 millioner kroner.

- Ledelsen anser resultatet som stærkt utilfredsstillende, men acceptabelt i betragtning af at hele sommerprogrammet er blevet aflyst på grund af covid-19, lyder det i regnskabet.

Luftfartsbranchen er en af de brancher, som har været særdeles hårdt ramt af coronakrisen.

Rejserestriktioner og grænselukninger for at inddæmme coronasmitten har holdt flyene på jorden i store dele af 2020.

En af de ting, der måske kan få mere gang i branchen til sommer, er et digitalt coronapas, som er på trapperne.

Det skal kunne vise, om man er vaccineret mod covid-19 eller for nylig har fået foretaget en test, som er negativ.

TUI Danmark regner dog ikke med, at modvinden stilner af lige foreløbig. Årets sommerprogram ventes også at være stærkt reduceret.

- På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere, hvornår det bliver muligt at sælge rejser med udrejse under sommersæsonen 2021, lyder det i regnskabet.

Derfor forventes der i det indeværende regnskabsår, som løber til og med september 2021, et underskud før skat på op mod 35 millioner kroner.

TUI Danmark sælger pakkerejser til feriedestinationer og er en del af det tyske moderselskab TUI. Selskabet hed tidligere Star Tour.

/ritzau/