Coronaformat kan blive fremtiden i Champions League

KØBENHAVN:Champions League kulminerer søndag aften, når Bayern München møder Paris Saint-Germain.

For første gang i historien afsluttes Europas største klubturnering med et Final 8-stævne, som foregår uden tilskuere i Lissabon. Det skyldes coronapandemien.

Formatet har ifølge præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, været så stor en succes, at et finalestævne kan blive en fast del af Champions League i fremtiden.

- Vi var tvunget til at gøre det, men det er endt med, at vi har fundet noget nyt. Vi vil helt sikkert overveje det i fremtiden, siger Ceferin til Reuters.

Normalt mødes holdene hjemme og ude i knockoutfasen hele vejen frem til finalen, der spilles på neutral grund.

Ved Final 8-stævnet i Portugal er samtlige dueller blevet afviklet over en enkelt kamp for at spare tid i en coronapresset fodboldkalender. Det har givet flere målrige kampe.

- Kampene har ikke været så taktiske. Når der spilles over én kamp, så er holdene tvunget til at gå efter at score så hurtigt som muligt, hvis modstanderen scorer.

- Når der spilles over to kampe, så er der fortsat tid til at hente den samlede sejr i den anden kamp, siger Uefa-præsidenten.

Coronaformatet har skabt livlige kampe, men Ceferin er usikker på, hvordan tv-rettighedshaverne ser på tingene.

- Det har helt sikkert været mere spændende kampe, men vi skal også tænke på, at der er færre kampe til rettighedshaverne, og de kan sige til os, at der ikke er så mange kampe som førhen.

- Så vi må diskutere det hele, når den her vanvittige situation (coronakrisen, red.) er overstået, siger han.

Der er lavet kontrakter for Champions League helt frem til 2024/25-sæsonen, så der kan tidligst ske en ændring om fem år.

- Jeg tvivler på, at vi kan lave et Final 8, som fodboldkalenderen ser ud i dag. Det vil tage for lang tid.

- Men et format, hvor man mødes over én kamp, er et meget mere spændende format, end det vi har brugt hidtil, siger Ceferin.

Sloveneren fortæller, at han ikke har vendt sine tanker om et finalestævne i fremtiden med andre.

- Hvis vi spillede i samme by, så kunne man have en uge med fodbold. Men det er for tidligt at tænke på nu.

- Det har været en stor succes, og når man kigger på seertallene på tv, så har de været enorme, fortæller Ceferin og tilføjer, at det kan skyldes, at der er ferie i flere lande i august.

Normalt plejer Champions League at blive afsluttet i maj.

Søndagens finale mellem Bayern München og PSG spilles klokken 21.

/ritzau/Reuters