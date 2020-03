Coronakaos kan få store konsekvenser for danske OL-atleter

KØBENHAVN:Mange steder i Europa, også i Danmark, har regeringen lukket en lang række af de faciliteter, som danske eliteatleter normalt benytter sig af i træningen.

Svømmehaller, badmintonhaller og håndboldhaller er lukket ned, og selv udendørs må man ikke samle sig mere end ti mennesker.

Reglerne rammer en lang række danske atleter, som i øjeblikket skal træne målrettet mod det OL i Tokyo til sommer, som Den Internationale Olympiske Komité (IOC) fortsat planlægger at afvikle.

Det kan give dem store problemer i forhold til at kunne præstere ved OL, siger Thue Kvorning, sportsfysiolog hos Team Danmark.

- Det kan have meget, meget store konsekvenser for visse atleter. For andre atleter er muligheden for at træne hjemme eller udenfor tilstrækkeligt. Det afhænger af, hvad der er af krav til træningsfaciliteter, siger han.

Problemet for Danmark og det øvrige Europa i forhold til OL bliver ikke mindre af, at der er tegn på, at coronavirusset er på retur i Kina, hvor det startede. Måske endda i større dele af Asien.

Mens dagligdagen nærmer sig i Kina, har den endnu ikke nået sit højdepunkt i Europa og andre verdensdele. Dermed kan der være lange udsigter til, at de danske atleter igen kan træne normalt.

- Fra min stol vil jeg betegne det som en konkurrencefordel. Jo hurtigere man kan påbegynde sin træning frem mod OL jo bedre.

- Og der vil det jo være således nu, at asiaterne kommer tidligere ud på den anden side af coronavirusset og kan begynde at fokusere på OL, siger han.

- Europæerne sidder i det nu, og Sydamerika og USA er også midt i det. Hvis man skal følge eksemplet, så kommer de måske sidst ud af det. Det har da konsekvenser for planlægning, og det man kan nå frem mod et OL.

For elitesportsudøvere handler det nemlig om små marginaler. Og de små marginaler kan mistes hurtigt, hvis man i ugevis forhindres i at træne som planlagt.

- Fra et fysiologisk perspektiv vil det være realistisk at kunne samle op, hvis man kan påbegynde den specifikke træning med normalt mønster fra midten af april eller starten af maj, mener Thue Kvorning.

- Derefter kan jeg godt være bekymret for, om det er muligt at få samlet op. Selvfølgelig alt afhængigt af sportsgren.

Udsigterne til at få bugt med coronapandemien i Danmark er meget uvisse. Ingen ved, om det kommer til at tage et par uger eller måneder mere.

Derfor er det en meget svær tid for mange atleter, fortæller Thue Kvorning.

- Der er jo nogen, hvor det hele ramler for dem, og det forstår jeg godt. Der er helt klart en stor mental og psykisk udfordring for dem nu, siger han.

- Mange har jo bygget op mod, og er i gang med at bygge op mod, et OL eller en kvalifikation til OL, som man ikke ved om bliver afviklet. Så jeg kan godt forstå, hvis de er helt rundt på gulvet.

Lørdag meddelte Team Danmark, at enkelte atleter i den kommende tid vil kunne få adgang til nogle få sportsfaciliteter under kontrollerede forhold. Blandt andet de danske sejlere, der kan hente deres båd i sejlsportscenteret og sætte den i vandet.

Derudover kan skadede atleter, der genoptræner, få adgang til grundtræningsfaciliteter.

Efter planen starter OL 24. juli i Tokyo.

/ritzau/