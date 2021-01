Først var han reserve - nu er Aalborg-spiller inde i VM-truppen

HÅNDBOLD:Stregspilleren Henrik Toft Hansen kommer ikke med til håndbold-VM, der begynder i næste uge i Egypten. Det åbner i stedet døren for reserven Benjamin Jakobsen fra Aalborg Håndbold, der i stedet bliver fuldgyldigt medlem af den danske trup.

34-årige Henrik Toft har meldt afbud som følge af sygdom, skriver Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse. Paris-spilleren har været ramt af coronavirus.

Afbuddet kommer givetvis ikke som noget chok for landstræner Nikolaj Jacobsen, der tirsdag udtrykte skepsis i forhold til Henrik Toft Hansens mulighed for at blive klar til VM.

Samtidig oplyste landstræneren, at han skulle have et svar fra den sygdomsramte spiller inden for et par dage, hvis det skulle give mening at satse på ham til VM.

- Henrik har ikke trænet i lang tid, og han er også mærket af det. Han har ikke bare gået rundt uden symptomer, og han er ikke på toppen fysisk. Vi kan ikke vente og vente, for vi skal også have spillet holdet sammen, sagde Nikolaj Jacobsen tirsdag.

Det bliver særligt i forsvaret, at Henrik Tofts afbud vil kunne mærkes, forklarer landstræneren i et interview med TV2.

- Vi havde håbet på, at Henrik kunne være en stor del af det her, og jeg synes også, at kampen mod Schweiz (EM-kvalifikationskamp i november, red.) viste, hvor værdifuld han er for holdet. Det er specielt defensivt, men også offensivt og i kontradelen, siger han onsdag.

Afløseren Benjamin Jakobsen fra Aalborg Håndbold sluttede sig allerede i weekenden til VM-truppen som konsekvens af tvivlen om Henrik Toft Hansen.

