Coronaramt landshold sejrer over svenskerne

FODBOLD:Sjældent har det danske fodboldlandshold været så afbudsramt og decimeret.

Det skyldtes primært en coronasmittet Robert Skov og coronapandemiens generelle hærgen, som havde ført til fravær af omkring 20 spillere af forskellige årsager.

Alligevel lykkedes det Danmark, der gav debut til hele otte spillere, at vinde onsdagens testkamp hjemme mod Sverige med 2-0.

Kampens to mål foran 141 tilskuere på Brøndby Stadion blev sat ind af de indskiftede spillere Jonas Wind og Alexander Bah.

Trods de mange afbud, som også talte landstræner Kasper Hjulmand, kunne danskerne stadig mønstre et slagkraftigt hold.

Det var således på ingen måde et hold, der kan sammenlignes med vikarlandsholdet fra 2018.

Fire danskere fik debut fra start: Oliver Christensen, Victor Nelsson, Jens Jønsson og Mikkel Damsgaard.

Fire yderligere kom ind og fik debut: Andreas Maxsø, Alexander Bah, Oliver Abildgaard og Jesper Lindstrøm.

Sverige var også ramt af en håndfuld coronarelaterede afbud, og generelt led kampen af manglende kvalitet.

Den danske sejr må siges at være ganske fortjent ud fra spil og chancer over de 90 minutter.

Danmark havde bolden mest, men det kneb dog med at forvandle boldbesiddelsen til oplagte målchancer.

De bedste forsøg i første halvleg var et skruet langskud af Mikkel Damsgaard og et hovedstød et pænt stykke forbi mål fra Kasper Dolberg.

De indbyrdes relationer mellem de danske spillere fungerede ikke så godt som normalt.

Mange af spillerne havde aldrig spillet kampe sammen før, og flere af dem havde dårligt nået at træne med hinanden.

Det førte til flere situationer, hvor løbene blev taget senere, end boldholderen forventede.

Derudover var der adskillige sjuskefejl, fejlafleveringer og boldtab.

Det slemmeste boldtab stod Mathias "Zanka" Jørgensen, da han med ydersiden spillede bolden hen til en svensker, som slog bolden ind til Robin Quaison, som kom glidende en anelse for sent.

Ud over den chance var svenskerne harmløse i de første 45 minutter.

I anden halvleg skiftede vikartræner Ebbe Sand systemet fra 4-3-3 til 3-4-3. Ind kom stopperen Andreas Maxsø, backen Alexander Bah og angriberen Jonas Wind. Ud gik Christian Eriksen, Jens Stryger Larsen og Dolberg.

Wind fik kort inde i anden halvleg en stor chance helt fri foran mål, men FC København-angriberens afslutning blev reddet af den svenske målmand Kristoffer Nordfeldt.

Efter en times spil lykkedes det Danmark at få scoret, og det var Wind, der stod fri ved bageste stolpe og nemt kunne prikke åbningsmålet i det tomme net.

En anden indskifter fordoblede Danmarks føring. Efter 74 minutter stod Alexander Bah umarkeret i højre side, og Sønderjyskes formstærke back hamrede 2-0-målet ind ude ved stolpen.

Sverige havde kort efter flere muligheder for at reducere, men det danske forsvar blokerede de mange forsøg effektivt.

I de kommende kampe tager Danmark søndag imod Island i Nations League i Parken, mens Belgien venter tre dage senere på udebane.

Det forventes, at det danske hold kan forstærkes med adskillige af de isolerede spillere.

Håbet er også, at spillerne fra de engelske klubber får lov til at støde til den danske trup.

/ritzau/