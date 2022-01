Coronasmitte sender to svenskere ud af nordisk EM-brag

HÅNDBOLD:Coronasmitten fortsætter sin hærgen ved herrernes håndbold-EM. Mandag har det ramt Sverige forud for den vigtige gruppefinale mod Norge tirsdag.

Svenske TV4 Sport skriver på Twitter, at både målmanden Andreas Palicka og Aalborg-playmakeren Felix Claar har afleveret positive coronatest og er ude af det vigtige mellemrundeopgør.

Ifølge NTB bekræfter Sveriges norske landstræner, Glenn Solberg, at de to profiler er smittet og sendt i isolation.

- Nu er der nye forudsætninger for os før kampen mod Norge, og vi må kæmpe for en semifinaleplads uden dem, lyder det fra Solberg.

- Vi fik desværre den kedelige besked i morges, og det er selvfølgelig et tilbageslag, at vi ikke kan bruge to så gode spillere i så vigtig en kamp. Men omvendt er der intet, vi kan gøre ved det.

Kampen kan meget vel være en direkte duel om en semifinaleplads for de to skandinaviske hold.

Sammen med Spanien ligger de på seks point i mellemrundegruppe 2 inden sidste spillerunde.

Spanien er favorit til at slå Polen, som intet har at spille for, og i det tilfælde vil det være vinderen af det skandinaviske opgør, som ledsager spanierne videre.

Sverige har også tidligere i turneringen været ramt af coronasmitte. Spillerne Max Darj, Daniel Pettersson og Niclas Ekberg samt en fysioterapeut har også været en tur i isolation under slutrunden.

Danmark har under EM indtil videre kun været ramt af smitte til Hans Lindberg samt en person fra staben. Inden EM blev målvogter Jannick Green testet positiv.

/ritzau/