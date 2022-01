Coronasmittet Jannick Green isoleres i landsholdslejren

KØBENHAVN:Der er mindre end to uger til EM i herrehåndbold i Ungarn og Slovakiet, og nu er der opstået tvivl om Jannick Greens deltagelse.

Den erfarne målvogter er således blevet smittet med coronavirus, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside mandag eftermiddag.

Jannick Green er derfor blevet isoleret i landsholdets lejr, hvor spillerne lige nu forbereder sig til to testkampe mod Norge senere i denne uge og EM, som for Danmarks vedkommende starter 13. januar.

- Jeg er først og fremmest ked af det på Jannicks vegne. Jannick er selv utrolig ked af det og en smule chokeret, hvilket vi naturligt kan forstå, siger DHF's sportschef, Morten Henriksen.

DHF nævner ikke noget om muligheden for, at smitten har spredt sig i landsholdslejren. Ifølge TV 2 Sport var Jannick Green med ved mandagens formiddagstræning.

Morten Henriksen slår fast, at man nu øger overvågningen af potentiel smitte i landsholdslejren.

- I landsholdstruppen er vi underlagt en meget streng hygiejneprotokol, som skal forsøge at forhindre, at der opstår coronasmitte. Den protokol kan vi skrue op og ned for, og derfor øger vi nu også testkapaciteten.

- Jannick er blevet isoleret og ellers følger vi myndighedernes anvisninger, siger Morten Henriksen.

DHF oplyser, at det er uvist, hvilke konsekvenser det positive testsvar får for Jannick Greens deltagelse ved EM.

Jannick Green er den første i den danske EM-trup, der er blevet ramt af coronavirus. Flere andre EM-trupper er allerede blevet ramt.

Det gælder blandt andre Frankrig, hvor otte spillere få dage efter juleaften blev testet positive. Blandt dem var holdets største stjerne, Nikola Karabatic.

Danmark skal møde Norge torsdag og lørdag i denne uge, inden Montenegro venter i den første EM-gruppekamp 13. januar.

Danmark er derudover i gruppe med Slovenien og Nordmakedonien.

/ritzau/