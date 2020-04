Coronavirus barberer størstedelen af Spar Nords overskud væk

KØBENHAVN:Udbruddet af coronavirusset har betydet et stort fald i overskuddet hos Spar Nord, da banken forventer milliontab hos kunderne.

Banken har nedskrivninger - forventede tab på udlån - på 175 millioner kroner i første kvartal.

De forventede tab har gjort et stort indhug i bankens overskud, som er faldet 91 procent til 24 millioner kroner.

De store nedskrivninger er ikke isoleret til Spar Nord. Samme billede har man kunnet se i regnskaber fra andre banker som Danske Bank, Nordea, Sydbank og Ringkjøbing Landbobank de seneste dage.

Spar Nord er blandt de banker i Danmark, som er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Spar Nord er det Danske Bank, Nykredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Sydbank og DLR Kredit. I det selskab er Spar Nord dog lillebror.

/ritzau/