Coronavirus får skovlen under herrernes ishockey-VM

ZüRICH: Der bliver ikke noget A-VM for herrer i ishockey til maj.

Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) skriver lørdag på sin hjemmeside, at verdensmesterskaberne, der skulle afholdes i Schweiz, aflyses grundet udbruddet af coronavirus.

- Dette er hårdt at indse for den internationale hockeyfamilie, men noget vi må acceptere, siger IIHF-præsident René Fasel på forbundets hjemmeside.

- Coronavirusset er et globalt problem, og det kræver store indsatser fra officielle myndigheder at bekæmpe spredningen.

- IIHF må gøre, hvad det kan, for at støtte denne kamp. Vi må tilsidesætte sport for nu og hjælpe både myndigheder og ishockeyfamilien.

Aflysningen kommer ikke som den store overraskelse. IIHF har allerede aflyst kvindernes A-VM, som skulle være spillet fra slutningen af marts, samt en lang række VM-turneringer på lavere niveau i marts og april.

Danmark var som vanligt blandt de 16 deltagere, som var klar til A-VM i Schweiz, men havde man fastholdt at afvikle turneringen som planlagt, havde der nok været en del rust i benene hos de fleste spillere.

På grund af det igangværende udbrud af coronavirus er en række af de europæiske ishockeyligaer blevet afsluttet, uden at der er kåret en vinder. Blandt andet Metal Ligaen i Danmark. Andre ligaer er sat i bero.

Det gælder eksempelvis den nordamerikanske liga NHL, der ligesom en række af de øvrige sportsligaer i USA er blevet suspenderet på ubestemt tid.

IIHF har allerede udpeget VM-værter frem til og med 2025, hvor Danmark og Sverige skal deles om værtskabet.

Finland er regerende verdensmester efter en sejr over Canada i sidste års finale. I 2018 blev VM afholdt i Danmark. Her triumferede Sverige.

/ritzau/