Coronavirus kan igen blive en samfundskritisk sygdom

KØBENHAVN:Coronasmitten er steget, og mulige restriktioner kan være rykket tættere på.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har nu bedt Epidemikommissionen om at vurdere, om covid-19 igen bør betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Det oplyser han i en skriftlig kommentar til Ritzau og andre medier.

En sådan klassificering vil betyde, at regeringen igen kan indføre restriktioner via epidemiloven.

For at covid-19 kan kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, må et flertal i Folketingets Epidemiudvalg dog ikke være imod.

- Jeg kan oplyse, at jeg i lyset af epidemiens udvikling netop nu på vegne af regeringen har anmodet Epidemikommissionen om en vurdering af, om covid-19 bør kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

- Samtidig har jeg bedt Epidemikommissionen om at vurdere, hvilke relevante tiltag de vil pege på i den nuværende situation, siger Magnus Heunicke i kommentaren.

Covid-19 havde status af samfundskritisk sygdom frem til 10. september. Her blev det dog ændret, da smitten i samfundet var lav.

Den seneste tid er den dog steget. Fredagens smittetal viste, at der er registreret 2251 nye tilfælde i Danmark.

Det er det næsthøjeste antal i år, og det er kun overgået af torsdag, hvor der blev registreret 2598 tilfælde.

Torsdag anbefalede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at kravet om coronapas genindføres.

Frem til 1. september skulle der kunne fremvises en negativ coronatest, eller at man var vaccineret, når man for eksempel gik på restaurant.

Det blev dog fjernet, og siden har restriktionerne været stort set væk fra det danske samfund.

Nu skal Epidemikommissionen altså kigge på, hvilke tiltag de vil pege på. I den sidder blandt andre Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm og Henrik Ullum, som er direktør i Statens Serum Institut.

Epidemiudvalget, som skal tage stilling til, om covid-19 igen skal være en samfundskritisk sygdom, består af politikere.

