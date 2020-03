Coronavirus rammer håndboldspilleren Mads Mensah

MANNHEIM:Den danske håndboldspiller Mads Mensah Larsen er blevet smittet med coronavirus.

Det oplyser landsholdsspillerens tyske klub, Rhein-Neckar Löwen, på sin hjemmeside.

Klubben skriver, at 28-årige Mensah i sidste uge døjede med influenzalignende symptomer, men ifølge eget udsagn har han det nu godt. Han er i 14 dages karantæne med sin familie.

Mensah bekræfter det også selv i et opslag på Instagram.

- Så blev jeg også ramt af corona. Blev syg i fredags og testet samme dag og nåede at blive rask igen inden, jeg fik svar søndag aften. Ikke de to bedste dage, men bestemt heller ikke de værste.

- Bevæger mig ikke i den største kreds af mennesker, og så vidt jeg ved, har ingen af mine holdkammerater eller jeg selv haft kontakt med nogle af de "røde zoner". Alligevel er det lykkedes mig at støve sygdommen op, skriver han blandt andet.

Rhein-Neckar Löwen har indtil videre valgt at stoppe træningen i klubben.

- Vi er i løbende kontakt med vores holdlæge og sundhedsmyndighederne og vil gøre alt for at stoppe spredningen af virusset, siger administrerende direktør Jennifer Kettemann til klubbens hjemmeside.

- Vi er bevidste om vores forpligtelse og ansvar i denne kritiske situation. Spillerne og vores ansattes helbred er vores topprioritet.

Ifølge dpa er Mads Mensah den første spiller i Bundesligaen, som er bekræftet smittet med den verdensomspændende sygdom.

Den bedste tyske håndboldrække er suspenderet indtil slutningen af april som følge af virusudbruddet, der har kostet 13 personer livet i Tyskland. Knap 6000 er registreret som smittede i landet.

Mads Mensah er i gang med sin sidste sæson for Rhein-Neckar Löwen, hvor han har spillet siden 2014.

Efter indeværende sæson skifter han til ligakonkurrenterne fra Flensburg-Handewitt.

I Danmark er det tidligere kommet frem, at de tidligere fodboldspillere Peter Madsen og Thomas Kahlenberg er blevet smittet med coronavirus. Kahlenberg har siden skrevet på Instagram, at han er blevet raskmeldt igen.

Træneren for håndboldkvinderne fra IF Stjernen i 1. division, Ole Andersen, er også konstateret smittet med coronavirus. Det førte i sidste uge til, at hele holdet blev sat i karantæne, mens en anden klub, DHG Håndbold, valgte at gå frivilligt i karantæne.

Danmarks Idrætsforening har opfordret til, at alle sportsaktiviteter indstilles i en periode på to uger for at stoppe smittespredningen.

/ritzau/