Coronavirus udsætter Le Mans til september

LE MANS: Det traditionsrige 24-timers-racerløb Le Mans bliver nu også påvirket af udbruddet af coronavirus.

Arrangørerne af det franske racerløb oplyser onsdag, at Le Mans ikke som planlagt vil blive afholdt 13.-14. juni. I stedet er løbet udskudt til 19.-20. september.

Præsident for arrangøren Automobile Club de L'Ouest, Pierre Fillon, mener, at det er mest passende at udskyde racerløbet, der hvert år tiltrækker op mod en kvart million tilskuere.

- På grund af de nuværende exceptionelle omstændigheder, er det mest passende, at vi udskyder 24-timers-løbet i Le Mans fra de oprindelige datoer i juni, siger Pierre Fillon til Le Mans-løbets hjemmeside.

- Jeg opfordrer alle til ikke at udsætte sig selv, deres elskede og andre for risiko. Lige nu er det vigtigt, at vi ikke spreder virusset, siger han.

Le Mans-løbet har gennem mange år været særdeles velbesøgt af danske motorsportsfans.

Det skyldes ikke mindst, at den nu pensionerede racerkører Tom Kristensen vandt 24-timers-løbet hele ni gange.

Le Mans-arrangøren oplyser på sin hjemmeside, at billetter til juni også vil kunne bruges til september.

Le Mans er placeret i det østlige Frankrig. Landet er i øjeblikket hårdt ramt af coronaudbruddet, der plager store dele af Europa.

Tidligere på ugen indførte præsident Emmanuel Macron udgangsforbud, så franskmændene risikerer at blive straffet, hvis de bevæger sig unødigt uden for deres hoveddør.

Tiltagene trådte i kraft tirsdag og gælder foreløbig to uger.

Flere store franske sportsbegivenheder er de seneste dage blevet udskudt. Den stort anlagte tennisturnering French Open, der var sat til at gå i gang 18. maj, er blevet udsat til september.

/ritzau/