Country og hestevæddeløb i Asaa

ASAA: I denne weekend finder et af årets største arrangementer sted i Asaa - nemlig den årlige strandfest med countryfest om lørdagen og det årlige hestevæddeløb om søndagen.

Lørdag starter ud kl. 13 med stort line-dancetræf under ledelse af Kick Linedance, Hjallerup. Der forventes at komme dansere fra mange steder i landet, og arrangementet har vokset sig større og større gennem årene.

Man vil også kunne opleve skovhuggershow, og aftenen rundes af med countrybal.

Søndag går det så løs med det årlige traditionelle hestevæddeløb. Asaa er et af kun to steder i landet, hvor der én gang årligt gives tilladelse til hestevæddeløb med spil på totalisator.

Der er i år 11 løb på programmet, og der vil både være trav-, galop og montèløb. Der vil være løb for både børn og voksne, heste og ponyer. I alle løb er det muligt at spille på resultatet i totalisatoren, hvor frivillige står klar til at hjælpe, hvis man ikke har erfaring i at spille på heste.

- Vi håber, vi kan gentage sidste års succes, hvor vejret var perfekt og pladsen fyldt, siger væddeløbskoordinator Bent Jørgensen.

Der er også tænkt på børnene, idet der på Bakken på Festpladsen er opstillet et stort hoppeland, hvor børnene efter at have købt adgang kan muntre sig hele dagen.

I det opstillede telt kan man få slukket både sult og tørst med bl.a. burgere, pommes frites, galopkringle med mere ligesom der rundt på pladsen også er opstillet forskellige salgsboder.

Asaa Boldklub vil også være på plads med deres populære tombola.

- At få et sådan arrangement til at køre kræver stort arbejde, og uden de mange frivillige hjælpere, vi har her i byen og omegnen, ville det ikke være muligt. Strandfesten er næsten som juleaften for Asaa. Det er den weekend, alle vender hjem for at være med. Der spises stegt kylling og jordbær med fløde i mange hjem her i byen den dag, så vi glæder os til atter at byde velkommen til alle fra fjern og nær, siger Thomas Nymann Geller, formand for Asaa Borgerforening.