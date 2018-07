Countryfest

ASAA: Lørdag eftermiddag blev strandfesten i Asaa skudt i gang. Traditionen tro var det linedancere fra hele landsdelen, der indtog festteltet.

Det er to lokale ildsjæle inden for linedancen, Rikke og Niels Erik Kristiansen, der er instruktører i Kick Linedance, der indtog scenen og instruerede i de mange danse, der var på programmet.

Rikke og Niels Erik Kristiansen begyndte for 19 år siden at danse squaredance, som de også var instruktører for.

- Men da interessen for squaredance dalede, valgte vi i stedet at tage kurser i linedance, og det er populært, fortæller Rikke Kristiansen.

Der er flere end 50 medlemmer i foreningen.

Der har det seneste år været en stor stigning i antallet af dansere i Hjallerup.

I går var klubber fra hele Nordjylland inviteret med, så der var trængsel på dansegulvet, når de mange dansere skulle på gulvet.

Nogle af danserne havde cowboystøvler og hat på, som dog ikke er et krav til linedancen.

En anden tradition er, at der serveres bøf med bløde løg i teltet, og senere var det Bibbi og Snif med band og Sonny Poulsen med band, der indtog scenen.

Skovhuggerne fra Rold gav også opvisning i deres færdigheder med økse og sav.

I dag er der så det årlige hestevæddeløb i Asaa, hvor der er 11 løb på programmet.

Asaa og Pandrup er de to eneste steder i landet - uden for de autoriserede baner - hvor der er hestevæddeløb med totalisatorspil. Der er trav-, galop- og montèløb på programmet, når det går løs på væddeløbsbanen.