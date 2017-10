Countrystjerne aflyser koncerter efter skudmassakre i Vegas

Den amerikanske countrysanger Jason Aldean, som optrådte på Las Vegas Village Arena søndag aften lokal tid, da en skudmassakre indtraf, har aflyst sine næste tre koncerter.

Det sker af respekt for ofrene, deres familier og countrystjernens fans.

Det skriver Jason Aldean på Twitter.

- Det har været en følelsesladet tid for alle involverede i denne uge, så vi planlægger at tage lidt tid til at sørge over dem, vi har mistet, og være tæt på vores familie og venner, skriver han.

Jason Aldean var midt i et nummer på countryfestivalen Route 91 Harvest, da han pludselig blev afbrudt af skudsalver.

Fra sit værelse på 32.-etage af hotellet Mandalay Bay midt i Las Vegas udløste en gerningsmand den værste skudmassakre i nyere amerikansk historie.

Ifølge politiet er den formodede gerningsmand den 64-årige Stephen Craig Paddock.

Bevæbnet med flere automatvåben dræbte han på ni minutter 59 personer og sårede mindst 527 ved at skyde fra hotelværelset og over mod de 22.000 gæster på musikfestivalen på den modsatte side af Las Vegas' hovedgade, The Strip.

Jason Aldean har aflyst tre koncerter i det sydlige Californien i den kommende weekend. Han oplyser, at han planlægger at genoptage sin turné 12. oktober i Tulsa, Oklahoma.

- Det vil blive hårdt og følelsesladet for os at vende tilbage til scenen, men vi vil komme igennem det sammen, siger Jason Aldean ifølge NBC News.

- Vi vil ære de mennesker, vi har mistet, ved at gøre den ene ting, vi gør bedst: Spille vores sange for dem.

/ritzau/