Smitte på nyt plejehjem: Ansat testet positiv for corona

BRØNDERSLEV:Plejehjemmet Kornumgård med 70 beboere har nu fået en medarbejder testet positiv for Covid-19.

Testen blev taget som et almindeligt check i går torsdag, og nu foreligger resultatet, der altså viste, at medarbejderen er smittet.

Det fortæller forstander på plejehjemmet Ulla Linné Kaasgaard.

70 beboere og 35 medarbejdere nu testet. Ulla Linné Kaasgaard, Forstander

- Vi kører helt efter bogen og Sundhedstyrelsens anbefalinger, og derfor er alle 70 beboere og 35 medarbejdere nu testet via regionens mobile testenhed. De kom, straks vi ringede, fortæller Ulla Linné Kaasgaard.

Som en konsekvens af den opdagede smitte, er plejehjemmet nu lukket ned.

Der er ingen panik, men det er godt nok træls. Ulla Linné Kaasgaard, Forstander

- Der er ingen besøg og to fløje er i isolation. Alle beboere og medarbejdere blev testet samme dag. Der er ingen panik, men det er godt nok træls. Beboerne er godt trætte af, at vi nu må lukke ned igen, fortæller Ulla Linné Kaasgaard.

- Personalet må nu bruge alle værnemidler, altså heldragt, masker, handsker og visir, men alle tager det i stiv arm og er fantastisk til at byde ind med at tage ekstravagter og dække hinanden ind her i ferieperioden, siger Ulla Linné Kaasgaard.

- Alle beboerer og ansatte bliver testet igen de nærmeste dage, som retningslinjerne foreskriver. Plejehjemmet vil forblive lukket, indtil alle beboere og medarbejdere er testet negativ to gange, oplyser Ulla Linné Kaasgaard..

- De sidste testes igen torsdag i næste uge, og når svaret foreligger, og hvis ikke flere er smittede, kan vi i samråd med regionens hygiejnesygeplejerske og andre overveje, hvornår vi igen skal åbne op, fortæller Ulla Linné Kaasgaard.