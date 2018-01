Cranberries-forsanger er død

LONDON: Forsangeren for det irske band The Cranberries, Dolores O’Riordan, er mandag gået bort.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge udgiver Lindsey Holmes døde O’Riordan pludseligt mandag i London, hvor hun var i færd med at indspille musik.

Årsagen til dødsfaldet er endnu ikke bekendtgjort.

Lindsey Holmes udtrykker, at familien til Dolores O’Riordan er knuste over hendes bortgang.

The Cranberries blev internationalt kendte i 1990’erne med succesfulde sange som "Zombie" og "Linger".

Bandet gik fra hinanden i 2003, men flere år senere samledes de igen, hvor de udgav albummet "Roses" i 2012.

I 2017 udgav de et akustisk album med navnet "Something Else". Her skulle bandet have været på turné i Europa og Nordamerika, men måtte aflyse grundet rygproblemer hos den nu afdøde Dolores O’Riordan.

I 2014 blev O’Riordan tiltalt for at overfalde tre politibetjente og en stewardesse under en flyvetyr fra New York til Irland. Hun tilstod overfaldet og modtog en bøde på 44.500 kroner.

The Cranberries har flere gange gæstet Danmark, hvor de blandt andet har spillet på Roskilde Festival i 1995. Dolores O’Riordan gav en solokoncert i Store Vega i København i 2007.

/ritzau/AP