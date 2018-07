Crossbane er godkendt

TVED: Fredag faldt den sidste godkendelse på plads for den nye motocross bane ved Thisted Lufthaven.

En repræsentant for DMU synede banen og godkendte den med nogle få justeringer.

- Jeg satser på at kunne invitere til den første træningsdag på lørdag, fortæller Søren Villadsen fra Hanstholm, der i mindst 11 år har arbejdet på at få etableret en bane på et kommunalt areal lige nord for lufthavnen.

Tidligere på sommeren synede Thisted Kommune banen og fandt alle forhold som støjvolde og lignende i orden.

Og om kørerne så også siger god for banen er endnu uafklaret, men den 19-årige Alexander Villadsen har prøvet nogle runder på de godt 1600 meter jord og han vurderer, at den ikke er "så ringe endda".