Curth lægger støvlerne på hylden

Den 33-årige Viborg-angriber indstiller karrieren med øjeblikkelig virkning efter et par sæsoner præget af skader.

Det skriver Viborg FF på sin hjemmeside.

- Det er aldrig nemt at sige farvel. Slet ikke til noget, der på godt og ondt har fyldt så meget, som fodbold og fodboldlivet har gjort for mig. Men grundet min fysik føler jeg desværre, at det er mest rigtigt at stoppe nu.

- Jeg vil altid tænke positivt tilbage på min karriere, og det, jeg har opnået sportsligt, men også med at mindes alle de fantastiske mennesker, jeg har mødt igennem de seneste årtier, siger angriberen til Viborgs hjemmeside.

Jeppe Curth blev topscorer i Superligaen i 2007/2008-sæsonen, hvor han med 17 mål var en vigtig del af det AaB-hold, der blev danske mestre.

Han var også en del AaB-holdet, der i 2014 sikrede sig mesterskabet, ligesom han har vundet pokalturneringen med nordjyderne.

Jeppe Curth har spillet 44 ungdomslandskampe - heriblandt ti U21-landskampe. Han har aldrig fået debut på A-landsholdet.

/ritzau/