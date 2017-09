Cyberangreb lammer flere ministeriers hjemmesider

DANMARK: Siden onsdag aften har Udlændinge- og Integrationsministeriet været ramt af et cyberangreb. Det bekræfter ministeriet over for Ritzau.

Det betyder, at ministeriets hjemmeside torsdag formiddag fortsat er utilgængelig.

Ministeriets teknikere arbejder på at få hjemmesiden op at køre hurtigst muligt, men det er uvist, hvor længe det vil tage at løse problemet.

Også Udenrigsministeriet har været ramt af et angrebet. Over for Information bekræfter ministeriet, at de onsdag aften har været udsat for et såkaldt DDoS-angreb.

- Jeg kan bekræfte, at der har været en overbelastning på siden, som har betydet, at den i en kortere periode i går ikke kunne tilgås, siger presserådgiver i Udenrigsministeriet Kasper Thams Olsen til avisen.

På Facebook skriver hackergruppen Aslan Neferler Tim, at gruppen står bag begge angreb. Men det kan ingen af ministerierne bekræfte. De er i gang med at undersøge, hvem der står bag.

Det skal angiveligt være gengældelse, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mandag delte et billede af Kurt Westergaards tegning af profeten Muhammed fra 2005 på sin facebookprofil.

Muhammedtegningerne udløste den alvorligste udenrigspolitiske krise i nyere danmarkshistorie.

Støjbergs beslutning om at dele tegningen, der er baggrundsbillede på hendes iPad, har vakt opsigt både i Danmark og internationalt.

Medier i en lang række lande har skrevet om ministeren, heriblandt amerikanske The New York Times, Breitbart News og britiske The Independent.

