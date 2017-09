Cyberangreb lammer to ministeriers hjemmesider

DANMARK: Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside er torsdag lagt ned, knap et døgn efter at den blev ramt af et cyberangreb.

Ministeriet oplyser, at angrebet begyndte onsdag eftermiddag klokken 15.00, og at man formoder, at angrebet skulle gøre hjemmesiden uim.dk sårbar over for yderligere angreb.

- Den 27. september klokken 15.00 observeres øget trafik på uim.dk, med det formodede formål at gøre uim.dk utilgængelig eller sårbar overfor yderligere hackertiltag, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Der er tale om et DDoS (Distributed Denial of Service) angreb, der er et ondsindet forsøg på at lukke et websted eller web-server ned ved at belaste dennes båndbredde.

For at undgå flere ondsindede angreb besluttede ministeriet at afbryde forbindelsen til hjemmesiden.

Ministeriet oplyser, at uim.dk udelukkende er en informationskilde til offentligheden, og derfor indeholder hjemmesiden ikke personfølsomme data eller forretningsdata.

Ministeriets teknikere arbejder på at få hjemmesiden op at køre hurtigst muligt, men det er uvist, hvor længe det vil tage at løse problemet.

Også Udenrigsministeriet har været ramt af et angreb. Over for Information bekræfter ministeriet, at de onsdag aften også blev udsat for et såkaldt DDoS-angreb.

- Jeg kan bekræfte, at der har været en overbelastning på siden, som har betydet, at den i en kortere periode i går ikke kunne tilgås, siger presserådgiver i Udenrigsministeriet Kasper Thams Olsen til avisen.

På Facebook skriver hackergruppen Aslan Neferler Tim, at gruppen står bag begge angreb. Men det kan ingen af ministerierne bekræfte. De er i gang med at undersøge, hvem der står bag.

Det skal angiveligt være gengældelse, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mandag delte et billede af Kurt Westergaards tegning af profeten Muhammed fra 2005 på sin facebookprofil. Det er dog ikke bekræftet fra officielt hold.

Muhammedtegningerne udløste den alvorligste udenrigspolitiske krise i nyere danmarkshistorie.

Støjbergs beslutning om at dele tegningen, der er baggrundsbillede på hendes iPad, har vakt opsigt både i Danmark og internationalt.

/ritzau/