Cykelløbet PostNord Danmark Rundt er aflyst

KØBENHAVN:Cykelløbet PostNord Danmark Rundt bliver ikke afviklet i 2020.

Det oplyser Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse.

Etapeløbet havde ellers netop fået tildelt en ny dato i den seneste cykelkalender.

Men de danske arrangører føler sig ikke sikre på, at det er muligt at gennemføre arrangementet i begyndelsen af september, som der var lagt op til.

- Coronakrisen har sat et trist aftryk på årets danske sportskalender, og den fortsatte usikkerhed i forhold til sundhedsrisiko og myndighedernes krav om afstand og begrænsede forsamlinger får nu også Danmarks Cykle Union til at opgive at køre PostNord Danmark Rundt i år, lyder det.

DCU oplyser, at hoved- og navnesponsor PostNord bakker op om beslutningen.

- Det har selvfølgelig været en meget svær beslutning, fordi det har så stor betydning for dansk cykelsport og rammer en lang række interessenter, men sikkerheden og sundheden for vores ryttere, de frivillige, fans og befolkning kommer altid i første række, siger DCU's direktør, Martin Elleberg Petersen.

Løbet, der kaldes Danmarks største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed, blev afviklet første gang i 1985.

Efter de første fire udgaver, blev arrangementet sat på pause, men vendte tilbage i 1995.

Siden har det været afviklet hvert år, og løbet er placeret i næsthøjeste kategori i cykelsportens løbshierarki.

Dette års udgave af etapeløbet var oprindelig planlagt til 11.-15. august, men coronapandemien og forbuddet mod store forsamlinger forpurrede den plan.

Tirsdag udsendte Den Internationale Cykelunion (UCI) en revideret løbskalender, hvor det danske løb i stedet var placeret 1.-5. september.

Men det bliver altså ikke til noget, og i stedet kan arrangørerne allerede nu begynde at se frem imod 2021, hvor løbet vender tilbage.

- Det kommende år bruges på at se på mulighederne for at udvikle PostNord Danmark Rundt yderligere, siger Martin Elleberg Petersen.

