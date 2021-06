Cyklist kom slemt til skade i trafikulykke - var usynlig bag lastbil

HOBRO:En 65-årig mand fra Hobro kom slemt til skade fredag eftermiddag, da han på cykel blev kørt ned midt i Hobro.

Uheldet skete lidt før klokken 14 på Brogade i T-krydset ind til Skovvej.

- Der holder en bil, der kører mod syd ad Brogade og skal svinge ind ad Skovvej. På et tidspunkt holder en lastbil stille for at lade bilisten svinge, men på indersiden af lastbilen kommer den 65-årige på cykel. Bilisten kan ikke se manden og rammer ham, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Den 65-årige blev kørt med traumekørsel til Aalborg Universitetshospital.

- Vi er ikke blevet oplyst om, hvilke skader den 65-årige mand har, men når det er en traumekørsel er det alvorlige personskader, siger Jesper Sørensen, der tilføjer, at politiet også har haft en bilinspektør i Hobro for at undersøge ulykkestedet.

- Det gør vi også kun ved ulykker, hvor der er alvorlig skader, siger han.

Klokken lidt efter 16.30 lød meldingen fra Aalborg Sygehus, at den 65-årige cyklist var blevet hårdt såret, men at hans tilstand var stabil.