Cyklist ramte bil: Åbent benbrud på begge ben

BÆLUM: En motionscyklist blev søndag alvorligt kvæstet i en trafikulykke på Fruershusvej ved Bælum. Manden fik åbent benbrud på begge ben og brækkede også sin højre arm, da han kolliderede frontalt med en varevogn. Det fortæller vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi. Ulykken skete klokken 11.37.

Den tilskadekomne cyklist kørte i en gruppe sammen med seks-syv andre motionscyklister, og i et sving kom han for langt over i den modsatte side af vejen, hvor varevognen kom kørende. Manden blev bragt til Aalborg Universitetshospital, idet hans kvæstelser dog ikke er livstruende.