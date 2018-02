Cyklistforbund: Grøn transportplan har været halvhjertet

Det er ikke overraskende, at den politiske plan om, at flere skulle bruge den kollektive trafik og cykle på cykelstierne har slået fejl.

Det mener Klaus Bondam, der er direktør i Cyklistforbundet.

- Om den grønne plan ligefrem har slået fejl, ved jeg ikke.

- Men det er jo sådan, udviklingen bliver, når man med den ene hånd laver en grøn transportaftale, men med den anden laver aftaler om at nedsætte registreringsafgifter på biler, siger han.

I 2009 indgik et stort flertal i Folketinget en grøn trafikaftale. Ifølge aftalen skulle hovedparten af fremtidens trafikvækst ske i den kollektive trafik, og samtidig skulle vi cykle mere.

Men det er ikke lykkes at få danskerne til at køre mindre i bil, skriver Jyllands-Posten på baggrund af nye tal fra Vejdirektoratet.

I 2009 foregik 78,7 procent af trafikken i bil. I 2016 var det 79,2 procent, og sidste år voksede biltrafikken yderligere.

I 2009 stod busserne for 8,6 procent af trafikken og tog for 8,6 procent. Syv år senere var det faldet til 8,5 for bus og 7,9 procent for tog.

- Helt overordnet har der manglet en gennemgribende, altomfattende transportpolitik i Danmark, som har taget højde for alle de forskellige transportformer, siger Klaus Bondam.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er ikke overrasket over udviklingen.

- Vi skal ikke diktere, hvordan danskerne skal transportere sig, men skal tage udgangspunkt i befolkningens ønsker, siger Ole Birk Olesen til Jyllands-Posten.

Et stykke af vejen kan Klaus Bondam godt følge ministerens tankegang.

- I udgangspunktet er jeg ikke uenig, men det er jo også lidt et "laden stå til"-svar fra ham.

- Hvis vi bare bygger flere og bredere motorveje, fører det til endnu mere bilisme og endnu flere trafikkøer, og det er en meget ineffektiv udvikling for vores samfund, siger Klaus Bondam.

/ritzau/