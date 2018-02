Cyklon tilintetgør parlament i Tonga og sætter kurs mod Fiji

Myndighederne i Tonga er tirsdag begyndt oprydningen, efter at øriget mandag aften og natten til tirsdag blev hærget af en cyklon.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Cyklonen, der har fået navnet Gita, har forårsaget store ødelæggelser i Tonga, der forud for cyklonens ankomst mandag erklærede undtagelsestilstand i hele landet.

Med vindstød på op til 200 kilometer i timen har Gita tilintetgjort parlamentet, der ligger i hovedstaden Nukualofa på øen Tongatapu. Cyklonen har også smadret adskillige kirker og huse i landet.

Den tonganske politiker Lord Fusitu'a fortæller til australske ABC News, at han er ked af, at parlamentsbygningen er væk.

- I årenes løb har flere politikere foreslået at bygge et nyt parlament. Jeg tror, det bliver nødvendigt nu, siger han.

Omkring 5000 mennesker har natten til tirsdag overnattet i evakueringscentre rundt om i landet. Ifølge AP er der indtil videre ikke rapporteret om dødsfald eller alvorligt tilskadekomne.

Chefredaktøren på den tonganske avis Matangi Tonga, Pesi Fonua, fortæller ifølge AP, at oprevne træer ligger spredt ud over landskabet, og at mange huse har mistet deres tag og generelt har lidt voldsomme skader.

Pesi Fonua fortæller videre, at mange indbyggere i Tonga har udholdt en skræmmende nat og er glade for at være i live.

- De fleste af dem har aldrig oplevet noget lignende. Det var virkelig et chok for dem, siger han.

Ifølge Storbritanniens nationale vejrcenter, The Met Office, er Gita den værste cyklon, der har ramt Tonga i 60 år.

En tropisk cyklon er et lavtryk, der bliver dannet over varmt vand. Cykloner resulterer ofte i store mængder nedbør og kraftig storm.

Gita har nu kurs mod Fiji, hvor den forventes at ramme nogle af landets sydlige øer tirsdag aften lokal tid. Den vil formentlig ramme uden om hovedstaden Suva.

/ritzau/