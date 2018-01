Cyperns præsident skal ud i en anden valgrunde

Cyperns afgående præsident, den 71-årige Nicos Anastasiades, får chancen for at genvinde posten.

Søndag aften, da 85 procent af stemmerne fra præsidentvalget var talt op, var han den af de syv kandidater, der havde fået flest stemmer.

Men han havde ikke fået de minimum 50 procent af stemmerne, der skal til, hvis han skulle vinde valget i første runde.

Han lå til at få opbakning fra omkring 35 procent af vælgerne.

Det betyder, at valget afgøres den 4. februar, hvor vælgerne kan stemme på de to kandidater, der fik flest stemmer i første runde.

Nummer to er den uafhængige kandidat Stavros Malas. Han støttes af partiet Akel, der har kommunistiske rødder.

Malas fik omkring 30 procent af stemmerne.

Som sædvanlig har valgkampen været domineret af landets splittelse.

Anastasiades ønsker at genoptage forhandlinger med den tyrkisk-støttede nordlige del af Cypern efter valget, og Malas har også en overvejende imødekommende holdning til forhandlinger.

Reuters skriver, at de kandidater, der nu er færdige, havde lagt sig på en noget mere hård linje over for det nordlige Cypern.

Det ventes, at de to kandidater nu skal i gang med at gøre deres hoser grønne hos de fem kandidater, der er ude, for at få støtte fra deres vælgere.

Cypern har været delt i to, siden styrker fra Tyrkiet rykkede ind på den nordlige del af øen i 1974.

Det skete som reaktion på et græsk-cypriotisk kupforsøg med henblik på at gøre øen til en del af Grækenland.

Den tyrkisk-cypriotiske del i nord fylder en tredjedel af øen, og det er den fattigste del af det splittede land.

Cypern blev formelt medlem af EU i 2004, men EU-reglerne er suspenderet for den tyrkiske del af øen.

/ritzau/Reuters