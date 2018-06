Da Rikke blev en ny kvinde

SÆBY: Tro det eller lad være, men frisør Anja Staudt og salonen "Anja’s Hair-design" på Elmevang 6 i Sæby kan fejre 25. års jubilæum til august som selvstændig.

I den anledning valgte Anja Staudt, at lave en konkurrence mellem alle sine kunder. Præmien var en total make-over af hår og makeup, og hvem drømmer ikke om den oplevelse.

- Det betyder bl.a. at man får stiltjekket og i fællesskab finder frem til, hvad der skal til af frisure, farve og hårkur, for at blive superlækker. Til sidst lægger jeg en make-up, der passer til resten, så når kunden går herfra, føler hun sig som en selvsikker, skøn kvinde, hvor det indre og det ydre passer sammen, fortæller frisør Anja Staudt, der har styr på tingene.

Den heldige vinder blev Rikke Zinck Gildsig, og i mandags var det tid til den store forandring - på tre timer.

Nedenfor kan du se billederne af en helt forandret Rikke Zinck Gildsig, der nød timerne i salonen i fulde drag.

- Det var den fedeste oplevelse og valgte intet selv - men lod mig rive med og Anja tryllede. Det var en fantastisk oplevelse, jeg er helt vild med mit nye look, fortæller en superflot og glad Rikke Zinck Gildsig.

Mix-it i Vestergade 16 havde udlånt moderigtigt tøj, så Rikke blev den bedste udgave af sig selv.

Anja Staudt kan virkelig trylle - og så holder hun i øvrigt jubilæumsreception reception 11. august 11-13.