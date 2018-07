Aktion for at redde 12 drenge i grotte er under voldsomt pres

THAILAND: Et af de største problemer, som 12 indespærrede thailandske drenge og deres fodboldtræner står over for, er luften i den grotte, de er fanget i.

Drengene og deres fodboldtræner har nu været i to uger i det oversvømmede grottekompleks. I de seneste dage har man forsøgt at lave en forbindelse ind i grotten, hvorigennem der kan pumpes frisk ilt.

Lørdag oplyser thailandske myndigheder ifølge AFP, at også et forhøjet niveau af kuldioxid kan øge presset på redningsholdet for at få drengene ud.

Både for lidt ilt og for meget kuldioxid i luften kan nemlig være skadeligt, forklarer professor i lungemedicin på SDU og Vejle Sygehus Ole Hilberg.

- Forhøjede mængder af kuldioxid i blodet kan gøre én uklar i hovedet, og i sidste ende kan man blive bevidstløs. Man dør ikke umiddelbart af det, men man bliver uklar af det, siger han.

- Lavt iltindhold påvirker kroppen på mange måder. Det mest alvorlige er, når hjernen bliver påvirket, og man bliver uklar. Men allerede inden da sker en sammentrækning af nyrekarrene og af lungekarrene, og man kan få højere blodtryk, forklarer han.

Soldater udkommanderet til redningsaktionen. Foto: Sakchai Lalit/AP/Ritzau

Ud over at skabe en forbindelse med ilt til grotten har dykkere forsøgt at bringe iltflasker ind til drengene.

Og det er en fordel, hvis drengene får nok ilt i tilfælde af en redningsaktion, hvor de skal være klare i hovedet, forklarer Ole Hilberg.

- Hvis ikke man har nok ilt, kan man blive utilpas og ude af stand til at koncentrere sig. Af og til ser vi lungesyge, der kommer ind og har en meget lav iltmætning. Så sker det nogle gange, at de slet ikke kan huske, hvad der er sket, siger han.

Luften ved jordoverfladen har et iltindhold på 20 procent, og her fungerer mennesker normalt.

Ifølge en artikel i The New York Times fredag var iltindholdet i grotten omkring 15 procent.

Ved et iltindhold på 15 procent burde der ifølge professor Ole Hilberg ikke være nogle sundhedsmæssige problemer.

Men ved et iltindhold i luften på mellem 13 og 10 procent begynder symptomerne at blive gradvist alvorligere.

Kommer det meget længere ned, bliver man bevidstløs, forklarer Ole Hilberg.

Professoren understreger i øvrigt, at personer reagerer forskelligt på lavt iltindhold, og at det i udgangspunktet er en fordel, at drengene er unge og sunde.

/ritzau/

Familiemedlemmer beder for drengene. Foto: Sakchai Lalit/AP/Ritzau