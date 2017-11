Dårlig service: Storkunder vil droppe PostNord

DANMARK: En række af PostNords store danske erhvervskunder er så trætte af fejl og dårlig service, at de nu forsøger at droppe den kriseramte postkoncern som leverandør af millioner af breve.

Det gælder blandt andet de store forsikrings- og pensionsselskaber. De hælder dermed salt i såret hos PostNords tabsgivende forretning.

Det skriver Finans.

Brancheorganisationen Forsikring & Pension (F&P) klager blandt andet over, at det giver problemer med svarfrister, fordi de fysiske breve er for lang tid om at nå frem.

Derfor vil de have lov til at droppe PostNord og i stedet sende digitale breve via e-Boks.

- Det er problematisk for selskaberne at benytte PostNord, fordi mange breve går tabt eller kommer sent frem, siger Torben Weiss Garne, underdirektør i F&P, til Finans

- Og når vi har et velfungerende e-Boks-system, der kan håndtere personfølsomme data, mener vi, at det er bedst for alle parter, at pensions- og forsikringsselskaberne får lov at sende breve direkte hertil, tilføjer han.

Private virksomheder skal have kundernes samtykke for at benytte e-Boks til personfølsomme breve.

F&P vil nu have politikerne til at justere loven, så de kan benytte e-Boks på samme måde som offentlige styrelser, der som udgangspunkt sender posten digitalt.

Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, vurderer, at de utilfredse kunder kan blive et stort problem for PostNords danske forretning.

- Det ser ud som om, at forskellige store kunder søger væk fra PostNord, fordi serviceniveauet er blevet dårligere, og priserne er steget. Der er ingen tvivl om, at det er en væsentlig udfordring for Post Danmark, der kæmper for at få økonomien til at hænge sammen, siger han.

Direktør for PostNords danske forretning Peter Kjær Jensen, genkender ikke billedet af, at kunderne stikker af på grund af dårlig service.

- Vi har en dialog med vores store kunder, og det er overhovedet ikke det billede, vi har af situationen, siger han til Finans.

/ritzau/