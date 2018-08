Dårlige markeringer kostede dyrt

RANDERS: Selvom Hobro var godt med i starten af kampen, endte det med en 3-0 afklapsning fra lokalrivalerne fra Randers. Dårlig opdækning hos Hobro-forsvaret kostede dyrt, og de gulklædte kunne i dag ikke få skabt nok fremad banen til at få point med fra kampen.

Første halvleg var en begivenhedsrig affære med afslutninger i begge ender, hvor Hobro kom bedst ud af starthullerne.

Allerede efter to minutter fandt Jesper Bøge Djiby Fall, der fik sendt en afslutning afsted, men den var nem at redde for Patrik Carlgren i Randers-buret. Minuttet efter prøvede Edgar Babayan med et skud fra en svær vinkel, men afslutningen gik over mål.

Efterfølgende havde begge hold chancer, men ingen af dem blev rigtig farlige for nogle af de to holds keepere. Det var først hen mod slutningen af halvlegen, det begyndte at blive farligt. Yaw Amankwah nedlagde Emil Riis i feltet, og det lignede et straffespark, men Hobro-spilleren slap med skrækken.

Fem minutter inden pausen fik Emil Riis sendt en afslutning afsted, som Jesper Rask fik pareret til hjørne. Hjørnesparket tog Saba Lubzhanidze sig af, og han ramte André Rømer, der stod fuldstændig umarkeret bagerst i feltet. 1-0 til Randers.

Og det skulle blive endnu værre for Hobro inden pausen. To minutter inde i tillægstiden tog Emil Riis en tur foran et passivt Hobro-forsvar og fik sendt bolden ind i det lange hjørne. Dermed kunne Randers gå til pause med en 2-0 føring, trods en ellers lige første halvleg.

Efter pausen kom Quincy Antipas ind i stedet for Edgar Babayan, der havde lidt skavanker midt i første halvleg. Igen startede Hobro godt ud. Djiby Fall fik flot taget bolden ned med brystet inde i feltet, og endte med at være alene med målmand Patrik Carlgren, men den store angriber fik skudt bolden over mål.

Resten af halvlegen stod der Randers på det meste og efter et par chancer til hjemmeholdet, blev Hobro-forsvaret fanget i ubalance, og Nicolai Poulsen fik sendt et indlæg ind i panden på Saba Lubzhanidze, der gjorde det til 3-0 i 67. minut.

Derefter døde en ellers underholdende kamp lidt hen, og det endte altså med et nederlag på 3-0 til Mariagerfjordklubben, der må have noget at arbejde med frem mod kampen mod AGF.