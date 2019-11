Dåseåbneren Delaney: Jeg hader at spille mod Irland

FODBOLD:I de seneste to år har Danmark mødt Irland fem gange. Mandag venter endnu et indbyrdes opgør, som denne gang gælder en billet til næste års EM-slutrunde.

Fire af de seneste fem opgør er endt uafgjort - heraf tre 0-0-kampe.

Thomas Delaney bryder sig ikke om at møde irerne, fordi de er besværlige at score imod.

- Jeg hader at spille mod Irland i øjeblikket. Vi har spillet så mange gange imod dem, og det er svært.

- Det er lidt komisk, at vi står her i den samme situation - og næsten på den samme dato som for to år siden, siger Delaney.

11. november 2017 spillede Danmark 0-0 hjemme mod Irland i en ørkenvandring af en fodboldkamp.

Det var den første af to playoffkampe om at komme til VM i Rusland i sommeren 2018.

Tre dage senere vandt Danmark den anden playoffkamp i Dublin med hele 5-1 og kom til VM.

Delaney forklarede imellem de to kampe, at det var ligesom at åbne en dåse baked beans med de bare næver at spille mod Irland.

Men irerne har ikke mistet sin defensive styrke, vurderer Delaney.

- Irland er absolut stadig et svært hold at bryde ned. Jeg ved ikke, om mit citat for to år siden blev misforstået en lille smule. Jeg har hørt, at nogle blev sure over det.

- Hvis du kommer her for at lukke helt af, så gjorde irerne et fantastisk arbejde, understreger Delaney.

De seneste tre kampe mellem Danmark og Irland er alle endt uafgjort.

- Irland har skiftet træner og spiller lidt anderledes. Jeg er den type spiller, der har respekt for at prøve at kontrollere en kamp med en bestemt taktisk tilgang.

- Jeg frygter ikke kampen, jeg byder den velkommen og er spændt på den. Men det bliver en stor udfordring, siger Delaney.

Danmark kan med en sejr eller blot et uafgjort resultat mod Irland snuppe en billet til næste års EM.

- Vi kender hinanden godt, og det går begge veje. Så vi har ikke nogen fordel. Sidste gang vi mødte Irland i samme situation, vandt vi 5-1.

- Den sejr kan vi tage med mentalt. Jeg siger ikke, at det bliver den samme kamp, men vi ved, at vi kan gøre det, pointerer Delaney.

Danmarks kamp ude mod Irland spilles mandag klokken 20.45 i Dublin.

/ritzau/