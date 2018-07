Dagens vikinger har 4G-dækning

HOBRO: - Holder I med Harald Blåtand, Svend Tveskæg eller Knud den Store?

Det spørgsmål måtte gæsterne ved weekendens vikingemarked på vikingeborgen Fyrkat i Hobro forholde sig til ved indgangen til markedet, hvor publikum blandt meget andet kunne kæmpe med i forskellige vikingedyste samt se, hvordan vikingerne levede for godt 1000 år siden.

- Vi støtter helt sikkert Knud de Store. Han var den sejeste, for han samlede det hele.

Sådan lød det samstemmende fra familien Greve-lund fra Otterup - bestående af farmand Simon, fireårige Bertil, otte-årige Philip samt 10 årige Kaya.

De er på sommerferie i området og havde valgt at bruge en varm søndag på markedet i Hobro - i stedet for at tage til stranden.

- Vi er alle historie- og vikingetids-interesserede, så det kan næsten ikke være bedre, lød det samstemmende fra familien, da de stod og udpegede Knud den Store som den bedste.

Knud den Store var søn af Svend Tveskæg og kæmpede mod englænderne om retten til den engelske trone, som han vandt. Efter det blev han også konge af Danmark efter sin storebror. Og til sidst blev han også konge af Norge. Han regerede det største danske rige nogensinde. Det seje navn "Den Store" fik Knud efter sin død, fordi han var konge over både Norge, Danmark og England.

Fra Aarhus til Hobro

I et af teltene sad Helle og Michael Skall fra Tune ved Hobro sammen med datteren Noa. De flyttede for 10 år siden fra Aarhus til Hobro-området for at få plads til heste. Og via hesteinteressen blev de også interesserede i vikingerne.

De er nu frivillige på Fyrkat - og ser hvert år frem til markedet, hvor de tager vikingetøj på.

- Nøgleordet for den her hobby er sammenhold med de andre vikingeinteresserede, der er med på markedet. Det er en rigtig god måde at slappe af på. Det er nok lidt som at være i sommerhus - bare uden alle bekvemmelighederne, lød det fra familien, som dog godt vil indrømme, at de engang imellem tjekker mobilen under markedet. Der er nemlig fremragende 4G-dækning på Fyrkat.

- Men når gæsterne kommer, gemmer vi mobilen, bedyrede hele familien.